Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран «‎Большой семерки» оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам.

«‎США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство членов G7 планируют снизить предельные цены на российскую нефть независимо от позиции США. В то же время, как сообщает Bloomberg, американская сторона выступила против этой инициативы. Накануне российский сенатор заявил, что G7 теряет единство. По его словам, объединение переживает кризис идентичности: вместо демонстрации единства Запада оно все чаще демонстрирует его отсутствие.

И это уже не конъюнктурный выверт, а утвердившаяся тенденция. Напомним, в Европе опасаются, что Трамп на саммите G7 будет шантажировать ЕС остановкой помощи Киеву.