В Эстонии допустили закрытие погранпункта на границе с Россией

Глава МВД Эстонии Игорь Таро допустил закрытие контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией, если очереди станут слишком длинными и ухудшатся условия пересечения границы. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Министр объяснил, что очереди вызваны конфликтом на Украине и рекомендациями эстонских властей гражданам сократить число поездок в Россию. Он также выступил против открытия пешеходного КПП «Нарва-2» и круглосуточной работы КПП «Нарва-1».

Таро пояснил, что если открыть пункт ночью, для этого придется сократить ресурсы, задействованные днем, что в дневное время увеличит время прохождения границы.

В конце мая Эстония прекратила переговоры с Россией об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва. Представитель Департамента полиции и погранохраны республики Вейко Коммуссаар сообщил, что этим летом будет увеличено количество патрулей в этом районе, чтобы быстрее реагировать на незаконные пересечения границы.