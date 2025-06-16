Трамп спрогнозировал развитие ситуации с Ираном и Израилем

Израиль и Иран, вероятнее всего, достигнут договоренности о прекращении боевых действий, однако это может произойти не сразу. Такое мнение выразил 15 июня президент США Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что будет сделка [между Израилем и Ираном]. Я думаю, пришло время для сделки", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит лидеров Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). "Но иногда приходится решать дело путем борьбы, - добавил Трамп, имея в виду возможность продолжения боевых действий. - Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка".

Президент заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Израилю в обороне. Трамп отказался ответить на вопрос о том, просил ли он власти еврейского государства приостановить нанесение ударов по Ирану.

15 июня глава вашингтонской администрации выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир, и отметил, что с этой целью сейчас проводятся встречи и телефонные переговоры. Он не привел подробностей.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.