Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов. Об этом пишет британский дипломат Иан Прауд.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает только себя», – пишет РИА Новости.

6 июня Россия начала реализацию инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, а также обмену раненными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. 13 июня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат, не получив взамен ни одного.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что решение Украины забрать тела своих погибших солдат является вынужденной мерой и попыткой признать свои потери, а не результатом каких-либо договоренностей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают продвижение на донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Центр» в ходе решительных боевых действий установили полный контроль над Ульяновкой.