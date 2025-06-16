«Будет просить помощи»: на Западе забили тревогу из-за потерь ВСУ
Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов. Об этом пишет британский дипломат Иан Прауд.
«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает только себя», – пишет РИА Новости.
6 июня Россия начала реализацию инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, а также обмену раненными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. 13 июня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат, не получив взамен ни одного.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что решение Украины забрать тела своих погибших солдат является вынужденной мерой и попыткой признать свои потери, а не результатом каких-либо договоренностей.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают продвижение на донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Центр» в ходе решительных боевых действий установили полный контроль над Ульяновкой.