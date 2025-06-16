Раскрыто местонахождения лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в бункере на северо-востоке Тегерана. Место его эвакуации раскрыло издание Iran International со ссылкой на два информированных источника.

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Публикация появилась после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп запретил Израилю ликвидировать аятоллу в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики.

По словам источников, все члены семьи Хаменеи, включая его сына Моджтабу, находятся с ним. Во время предыдущих операций против Израиля он также находился в убежище. Первая операция «Истинное обещание» состоялась 13 апреля 2024 года в ответ на ликвидацию двух генералов в Дамаске. Вторая началась 1 октября 2024 после атаки на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, в результате которой он не выжил.

Ранее израильский чиновник в беседе с газетой The Wall Street Journal сообщал, что Хаменеи остается в списке тех, кого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает в качестве целей для нанесения ударов.