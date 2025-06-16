Соединённые Штаты сократили поставки военной помощи Украине, в результате чего Киев лишился своего самого богатого и могущественного союзника.

«Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — пишет британская газета The Telegraph.

При этом издание отметило, как передаёт РИА Новости, что киевскому режиму остаётся три варианта действий: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развить собственное производство оружия и техники.

Ранее сообщалось, что США вывели средства ПВО с Украины из-за своих войск на Ближнем Востоке.

Также американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «делом рук Байдена».