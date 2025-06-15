Депутат Рады предложил оправдывать мобилизацию на Украине розыгрышем

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале иронично прокомментировал видеозапись, на которой запечатлено избиение солдат в 57-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также высказался касательно оправданий командования этой бригады, которое назвало произошедшее шуткой.

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«Это обязательно надо взять на заметку госпропаганде — нет никакой бусификации, мобилизуемых просто разыгрывают военкомы. И когда гонятся, и когда бьют, и когда требуют деньги», — написал политик.

Он также добавил, что пока Владимир Зеленский возглавляет страну, иначе быть не может.

«И он [Зеленский] обязательно скажет в конце, что просто пошутил», — резюмировал Дубинский.

Ранее Дубинский назвал позором нежелание украинского лидера эвакуировать города.