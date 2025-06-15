Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР при ударах Израиля

В Иране подтвердили гибель главы разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Мохаммада Каземи.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

«В сегодняшних атаках сионистского режима на Тегеран погибли генерал Мохаммад Каземи, глава разведывательной службы КСИР, генерал Хасан Мохакик, заместитель главы разведки КСИР, и генерал Мохсен Багери», — указали в агентстве.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Израилем главы разведки Ирана и его заместителя.

В КСИР также сообщили о гибели замглавы по разведке Аэрокосмических сил Ирана.