Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР при ударах Израиля

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В Иране подтвердили гибель главы разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Мохаммада Каземи.

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР при ударах Израиля
© РИА Новости

Об этом сообщило агентство Tasnim.

«В сегодняшних атаках сионистского режима на Тегеран погибли генерал Мохаммад Каземи, глава разведывательной службы КСИР, генерал Хасан Мохакик, заместитель главы разведки КСИР, и генерал Мохсен Багери», — указали в агентстве.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Израилем главы разведки Ирана и его заместителя.

В КСИР также сообщили о гибели замглавы по разведке Аэрокосмических сил Ирана.