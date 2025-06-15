В ЦАХАЛ опровергли удар Ирана по аэропорту Бен-Гурион

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию об ударе Ирана по аэропорту Бен-Гурион.

Об этом РИА Новости сообщила представитель ЦАХАЛ.

«Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало», — заявила представитель пресс-службы армии.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что ракета попала в израильский аэропорт Бен-Гурион.

Кроме того, Fars передаёт, что целью новой иранской ответной атаки стали здания израильской компании по производству оружия Rafael.