Иордания закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов

Иордания вновь закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации
Иордания вновь закрыла свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта столицы страны Аммана.
Там подчеркнули, что с 17:50 (20:50 мск) воздушное пространство страны было закрыто по оперативным причинам.
В службе добавили, что полеты над страной будут запрещены ориентировочно до 02:00 по всемирному координированному времени понедельника, 16 июня (05:00 мск).
До этого израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 17 июня, при этом ограничения на вылеты в ряд городов, включая Москву, действуют до 23 июня.
Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной 13 июня после объявления о начале операции против Ирана. Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.
Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.