В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией

Парламент Ирана завершил процедуру утверждения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Как сообщило посольство Исламской Республики в Москве, председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф направил ратифицированный документ президенту страны Масуду Пезешкиану для окончательного оформления.

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Данное соглашение, прошедшее все необходимые парламентские процедуры, предусматривает углубление двустороннего сотрудничества между Тегераном и Москвой в различных сферах.

"Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона", — сообщило посольство в Telegram-канале.

Ранее иранское агентство nournews.ir опубликовало фотографии со столбами дыма, поднимающимися с территории аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.