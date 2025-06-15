Нетаньяху признал помощь США в отражении иранских ударов

США оказывают активную поддержку Израилю при отражении ответных атак со стороны Ирана.

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Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

"Американские пилоты, как и наши пилоты, сбивают беспилотники, которые направляются в Израиль. Американские ракетные батареи THAAD помогают защищать Тель-Авив и территорию вокруг него. Американские корабли с системой (противовоздушной обороны - прим. автора) Aegis в Средиземном море", - отметил израильский премьер, подчеркнув, что очень благодарен американскому лидеру Дональду Трампу за военную помощь еврейскому государству.

Премьер Израиля рассказал о планах по конфликту с Ираном

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в ходе телефонной беседы отметили, что эскалация напряженности между Израилем и Ираном должна быть немедленно прекращена.