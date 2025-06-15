Трамп наложил вето на план Израиля устранить верховного лидера Ирана

Президент Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Агентство подчеркивает, что один из источников — высокопоставленный чиновник администрации США. Он пояснил, что вето обусловлено тем, что США не участвуют в конфликте, а Тегеран не атакует американцев.

«Иранцы уже убили хоть одного американца? Нет. Пока они этого не делают, мы даже не обсуждаем преследование политического руководства», — сказал чиновник.

Трамп высказался об участии Путина в урегулировании конфликта Израиля и Ирана

Накануне израильский журналист заявил, что Израиль может попытаться устранить верховного лидера Ирана. При этом он сослался на анонимного политика.