Президент Молдавии Майя Сведу ведет войну с защитниками традиционных ценностей, священниками и родителями с детьми.

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Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, комментируя действия полиции во время акции против пропаганды ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистским и запрещенное в России).

"По приказу бесчеловечного пасовского (правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" - прим. "РГ") режима полиция силой отбирает у отца маленького ребенка. Бьет мальчика головой об асфальт. Валит священника на землю. Грубо задерживает мирных жителей", - отметил Шор, назвав происходящее в стране открытой войной, которую развязала Санду.

Как подчеркнул оппозиционный политик, вина людей, на которых накинулись полицейские, заключается лишь в том, что они высказались против ЛГБТ-пропаганды и в защиту традиционных ценностей.

"В нынешней Молдове это подвиг! Потому что режим уничтожает всех несогласных", - заявил Шор, призвав жителей страны держаться и пожелав пострадавшему мальчику здоровья.

Что касается Санду, то ее, по мнению политика, ждет тюрьма, а потом и адский котел.