Эрдоган поддержал призыв прекратить конфликт Ирана и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал призыв американского коллеги Дональда Трампа прекратить конфликт между Ираном и Израилем.

© Lenta.ru

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе», — указали в канцелярии по итогам разговора глав государств.

Ранее источники агентства Reuters рассказали, что Трамп в последние дни «наложил вето» на план израильского военного командования ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики.