Британского дипломата озадачила поездка Зеленского на саммит G7

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского вызывает большое количество вопросов.

Таким мнением в социальной сети X поделился британский дипломат Иан Прауд, напомнив, что Украина — 55-я по величине экономика мира.

«Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал политик.

Он отметил, что такое положение вещей его «по-настоящему озадачивает».

Ранее стало известно, что на саммите Группы семи Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.