Названа одна из главных тем саммита G7

Иранский кризис станет одной из главных тем на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

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Саммит организации в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но позже стало известно о переносе открытия на 16 июня.

«Одной из тем, конечно же, станет очень актуальный вопрос о конфликте на Ближнем Востоке», — уточнил Мерц.

Глава правительства заметил, что участники встречи обсудят ситуацию, связанную с иранской ядерной программой и недавними ударами ВВС Израиля по объектам в Иране.

По его словам, государства G7 выступают за недопущение создания Ираном ядерного оружия и считают право Израиля на защиту своей безопасности обоснованным.

ФРГ готовится к возможным угрозам на своей территории, отражению атак на израильские дипломатические и культурные объекты, отметил канцлер.