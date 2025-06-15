В израильских соцсетях появились видео «массового бегства из Тегерана»

Израильтяне начали публиковать в соцсетях и телеграм-каналах видео с автомобильными пробками в Тегеране, утверждая, что жители «бегут в панике» из города.

Один из таких роликов опубликовал канал «Голос Израиля». На кадрах видна трасса, ведущая из города. Она заполнена автомобилями.

«Массовый исход горожан из Тегерана. Люди собирают чемоданы и бегут в панике», — гласит подпись к видео.

Также в израильских каналах распространяется информация, что «ЦАХАЛ скоро объявит об эвакуации из Тегерана». При этом население Большого Тегерана составляет около 15 млн человек, что превышает население всего Израиля (10 млн человек).

Ранее в Совфеде заявили, что настоящей целью нападения Израиля на Иран является смена власти в Тегеране.