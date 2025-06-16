Как заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи, в этой ситуации бессмысленно вести переговоры. Выступая на брифинге, дипломат сообщил, что США должны занять чёткую позицию.

«Мы не можем согласиться с тем, что Соединённые Штаты в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какое он есть на самом деле», — сказал Багаи.

Президент Ирана высказался о праве страны на ядерную энергию

Иран провёл пять раундов непрямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе. Шестая такая встреча должна была состояться накануне, но её отменили из-за ударов Израиля по исламской республике.