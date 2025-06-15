Трамп высказался об участии Путина в урегулировании конфликта Израиля и Ирана

Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, заявил в беседе с телеканалом ABC президент США Дональд Трамп.

Американский лидер заметил, что Вашингтон в настоящее время не вовлечен напрямую в противостояние.

Глава США подчеркнул, что будет «открыт» для идеи посредничества президента России Владимира Путина в ирано-израильском конфликте.

«Он [Путин] готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — пояснил Трамп.

Трамп сделал заявление об участии США в конфликте между Израилем и Ираном

Американский лидер выразил уверенность в скором установлении мира между Израилем и Ираном. Он добавил, что с этой целью сейчас проводятся встречи и телефонные переговоры.