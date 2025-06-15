Мерц раскрыл планы по новым антироссийским санкциям

Немецкий канцлер Фридрих Мерц рассчитывает, что на саммите Евросоюза в конце июня примут решение о введении новых антироссийских санкций. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в Канаду на встречу G7.

Он призвал добиться прогресса в инициированных американским лидером Дональдом Трампом переговорах о перемирии на Украине.

Названа одна из главных тем саммита G7

Поэтому, по его мнению, нужно оказать дополнительное давление на Россию, чтобы «усадить» её за стол переговоров.

«Мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции. Вы все знаете предложения», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро призвал ограничить перемещение российских дипломатов по территории ЕС.