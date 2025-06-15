Источники Reuters сообщили об убийстве 14 иранских ученых-ядерщиков
Как минимум 14 иранских ученых-ядерщиков были убиты Израилем. Часть погибла при подрыве заминированных автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство ссылается на два источника в странах Персидского залива.
«По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили», — передает агентство.
Накануне в Израиле заявили об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков на территории Ирана при помощи ракетных атак.