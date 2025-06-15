Соединенным Штатам следует покинуть «Большую семерку» (G7) после решения вопроса о российской нефти, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору.

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Ранее западные СМИ сообщили, что лидеры стран G7 намереваются оказать давление на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам.

Журналисты заметили, что участники организации намереваются снизить предельные цены на российскую нефть даже в том случае, если глава США примет отрицательное решение по этому вопросу.

«США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7», — отметил Христофору.

Страны G7, Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.