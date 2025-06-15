Мэр Лос-Анджелеса восхитилась многочисленной акцией против Трампа

Антитрамповская акция протеста в Лос-Анджелесе собрала 30 тысяч участников. Такую цифру назвала мэр города Карен Басс.

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В соцсети Х Басс озвучила число манифестантов, собравшихся на уличный протест против политики Трампа в отношении мигрантов.

«Тридцать тысяч человек вышли сегодня на улицы города, чтобы реализовать конституционное право на мирный протест, — это мощно», — написала Басс.

В начале июня сотрудники иммиграционного и таможенного контроля начали массово задерживать нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. В ответ мигранты и сочувствующие начали беспорядки. Трамп подключил к подавлению выступлений 2 тысячи бойцов национальной гвардии. После этого во многих американских городах были анонсированы акции против Трампа под общим названием No Kings.

Американский президент заявил, что происходящее в Лос-Анджелесе не имеет ничего общего с мирными демонстрациями.