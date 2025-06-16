В Польше пройдет заседание совбеза на тему энергобезопасности

В Польше 18 июня пройдет заседание совета национальной безопасности, созванное президентом республики Анджеем Дудой.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии лидера Польши.

«В среду в 11:00 (12:00 мск. — прим. ред.) в президентском дворце состоится созванное президентом Республики Польша Анджеем Дудой заседание совета национальной безопасности, касающееся энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания члены совбеза также обсудят приоритеты Варшавы на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

В апреле польское издание NDP заявило, что Польша и страны Прибалтики, следуя указаниям Евросоюза и США, попали в энергетический кризис. Журналисты напоминали, что Варшава отказалась от российского газа в пользу поставок из США и Австралии. В 2023 году это обошлось стране в 138 миллиардов злотых (около 3 трлн рублей).

В результате цены на электричество и отопление сильно выросли. Отмечается, что счета за энергию для польских семей выросли на 67% по сравнению с 2021 годом.