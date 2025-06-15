Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ирану и Израилю необходимо достигнуть соглашения.

«Иран и Израиль должны заключить сделку, и они её заключат», — написал он в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Он выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем скоро установится мир.

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Тем временем, по данным издания Nour News, по всей территории Израиля наносят ракетные удары. Агентство IRNA сообщило, что иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон.

Ранее The Jerusalem Post заявлял, что Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль.