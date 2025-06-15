В США сделали дерзкое заявление о параде Трампа

Военный парад, проведенный в Вашингтоне по указу президента США Дональда Трампа, никому был не нужен, пишут обозреватели Стивен Стромберг и Роберт Гебельхофф в статье для Washington Post.

Парад прошел в субботу вечером, 14 июня, в Вашингтоне. В нем были задействованы 6,5 тыс. военнослужащих, порядка 150 единиц бронетехники, 50 военных вертолетов. Стоимость мероприятия составила, по разным оценкам, от $25 млн до $45 млн.

В ходе парада с приветственной речью к военным обратились американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днем ​​рождения, чтобы понять, что грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения», — отметили журналисты.

По их мнению, прошедший парад стал «показной игрой мускулами», не придал уверенности гражданам США.