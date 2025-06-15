В Турции ответили на информацию об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о том, что он носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации заявили, что Эрдоган носит обувь отечественного производителя, и она не имеет отношения «ни к заявленному бренду, ни к цене».

«Утверждения о том, что обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а ее цена составляет 5 550 евро, являются продуктом дезинформации», — сказано в заявлении.

Чиновники добавили, что турецкий президент «руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению потенциала Турции и устранению иностранной зависимости».

В мае Эрдоган, прибыл в Тирану на саммит Европейского политического сообщества и вслух удивился белым кроссовкам встречавшего его премьер-министра Албании Эди Рамы.