Италия прекратит военную помощь Украине после перемирия

Италия прекратит военную помощь Украины с наступлением перемирия. Об этом заявил министр обороны республики Гуидо Крозетто.

"Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Крозетто заявил, что сейчас Италия продолжает помогать Украине "в рамках своих возможностей", но при этом не опустошая собственные оружейные склады.

Также итальянский министр подтвердил, что Рим не будет отправлять свои войска на Украину. По его мнению, это "сюрреалистично, особенно сейчас".

"И мне кажется, что даже "коалиция желающих" пришла к такому же выводу", - добавил он.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон отправит свои войска на Украину только в случае поддержки США.