КСИР: США объявили об эвакуации дипломатов из Израиля

США объявили об эвакуации семей дипломатов и персонала из своего посольства и миссий в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал КСИР.

По данным канала, в воскресенье Госдепартамент США предоставил дипломатам, находящимся в Израиле особое разрешение. Позволен добровольный выезд для семей и некоторых госслужащих.

На этой неделе сообщалось, что власти США призвали сограждан покинуть ближневосточный регион. Пентагон разрешил выезд членам семей военнослужащих, а из посольств начали вывозить часть сотрудников.

Эвакуацию персонала дипмиссий подтвердил президент Трамп.