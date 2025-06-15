Аэропорт Гренландии принял первый с 2008 года прямой рейс из США

Самолет американской компании United Airlines приземлился в столице Гренландии городе Нуук. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию воздушных судов FlightAware.

Самолет Boeing 737 Max 8 вылетел из международного аэропорта Ньюарк в Нью-Джерси 14 июня в 11:31 по восточному времени (18:31 по мск) и прибыл в Нуук через четыре часа.

По данным экспертов, это первый прямой рейс из США в Гренландию с 2008 года.

Перелет из Нью-Джерси в Нуук обошелся пассажирам примерно в $1200, стоимость обратного рейса варьируется от $1300 до $1500.

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Напомним, что прямое авиасообщение между США и Гренландией ограничено, в основном, перелеты осуществляются через Исландию или Данию.