Нетаньяху прибыл на место разрушений в Бат-Яме и пообещал Ирану «высокую цену»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время визита на место иранского ракетного удара в Бат-Яме, что Иран заплатит высокую цену. Об этом сообщает Ynetnews.

В воскресенье Нетаньяху совершил визит на место иранского ракетного удара в Бат-Яме. Он выступил перед журналистами и сказал, что Израиль начал свои атаки на Иран, потому что еврейское государство «находится под экзистенциальной угрозой со стороны иранской ядерной и ракетной программ».

Кроме того, премьер пообещал отомстить за погибших израильтян.

«Иран заплатит очень высокую цену за убийство мирных жителей. Мы же достигнем наших целей», — сказал Нетаньяху.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в результате иранского удара был уничтожен «целый район города Бат-Яма» в Тель-Авивском округе. Есть погибшие, десятки человек числятся пропавшими без вести.

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Также сообщалось, что в результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей,