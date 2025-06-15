Премьер Израиля рассказал о планах по конфликту с Ираном

Израиль полон решимости завершить задачу по устранению «двойной угрозы» Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент истребители ВВС Израиля находятся в небе «над горящим» Тегераном.

Под «двойной угрозой» имеются в виду ядерная программа и баллистические ракеты Ирана, заявлял ранее Нетаньяху.

Накануне израильский премьер заявил, что власти Израиля располагают данными о планах Ирана, которые включали в себя не только разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам на Ближнем Востоке.

Нетаньяху пригрозил масштабными ударами по Ирану

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.