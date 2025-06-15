WSJ: Израиль включил аятоллу в список возможных целей в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «не находится под запретом» для ударов Израиля, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Собеседник газеты заметил, что Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе ликвидацию Хаменеи.

По оценке источника, ядерная инфраструктура Ирана, как заявил источник, уже подверглась «сокрушительному удару».

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Атаки ВВС Израиля прекратятся только в том случае, если Тегеран добровольно свернет свою ядерную программу, либо Израиль лишит Иран возможности ее восстановить, подчеркнул собеседник издания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что израильские самолеты нанесут удары «по каждому объекту и каждой цели» Ирана.