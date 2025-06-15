Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг резкой критике план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского отказаться от российских энергоресурсов.

В интервью изданию Mandiner венгерский политик заявил: «План фон дер Ляйен — Зеленского создает очень серьезную угрозу для Европы».

Отказ от российских энергоносителей, по мнению Сийярто, может нанести ущерб интересам всего Евросоюза, поскольку закроет доступ к дешевой энергии.

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Ранее венгерский министр заявил: Будапешт решительно отвергает план ЕК по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят.