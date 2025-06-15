Трамп высказался об Украине за три минуты до разговора с Путиным

Украинский кризис не должен был начаться, он случился исключительно по вине экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет The Atlantic.

Колумнист издания Майкл Шерер рассказал, что ему удалось поговорить с Трампом в 79-й день рождения президента, за несколько часов до его появления на военном параде в честь 250-летия армии США.

В телефонном интервью говорили о лозунге Трампа «Америка прежде всего», о конфликте Израиля и Ирана, а также об украинском кризисе и России.

Трамп готов к критическому решению по Украине

По словам, Шерера, «ближе к концу нашего разговора Трамп сказал, что ему предстоит ответить еще на один звонок — он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным».

«Украинские дела — это то, чего никогда не должно было случиться, и никогда бы не случилось. Это ситуация, созданная Байденом, а не Трампом, а я пытаюсь положить ей конец. И на самом деле у меня телефонный разговор с президентом Путиным примерно через три минуты», — сказал Трамп.

Беседа Путина и Трампа состоялась накануне и длилась около часа.