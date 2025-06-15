Ливанцы под саксофон наблюдали прилет ракет по Израилю

Ливанцы в ночь на 15 июня под музыку наблюдали прилеты иранских ракет по Израилю. Видео опубликовала «Российская газета».

На одном из роликов ливанцы стоят на террасе увеселительного заведения и снимают на телефоны огни летящих на соседний Израиль ракет из Ирана, а также работу ПВО. На переднем плане при этом музыкант играет на саксофоне мелодию под танцевальную композицию Waves & Wavs.

«Ливанцы наблюдают за атакой на Хайфу сегодня ночью. Этот саксофонист станет легендарным», — уточнили журналисты.

На другом ролике иранские ракеты летят в ночном небе под песню Hung up американской исполнительницы Мадонны. На кадрах предположительно свадьба — заметны украшенная цветами арка, повара, хорошо одетые люди.

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Ливан граничит с Израилем с севера. Ближайшим к этой стране крупным израильским городом является Хайфа (порядка 30 км по прямой до границы). Между странами на продолжении десятилетий продолжается конфликт.

Он представляет собой серию военных столкновений с участием Израиля, Ливана и Сирии, Организации освобождения Палестины, а также различных ополченцев и боевиков, действующих изнутри Ливана. Пики пришлись на 80-е годы, 2006 год и 2024 год.