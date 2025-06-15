Адвокаты Саркози рассчитывают вернуть ему орден Почетного легиона через ЕСПЧ

Бывший президент Франции Николя Саркози готов оспорить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение французского суда о лишении ордена Почетного легиона — высшей государственной награды республики. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвоката политика Патриса Спинози.

«Осуждение Франции [Со стороны ЕСПЧ. — «Газета.Ru»] повлечет за собой пересмотр уголовного приговора, <...>, а также решения об исключении из ордена Почетного легиона, поскольку одно является следствием другого», — сказал он.

Накануне стало известно, что Саркози лишили ордена Почетного легиона.

В декабре прошлого года Кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы называют этот приговор беспрецедентным.

Бывший президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что не планирует возвращаться в политику. Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год.