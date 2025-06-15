Вэнс обратился с пафосной речью к американским военным

Вице-президент США Джей Вэнс обратился к американским военным, принимавшим участие в параде по случаю 250-летия Армии США, с пафосной речью. Об этом пишет РИА Новости.

Парад прошел в субботу, 14 июня, в Вашингтоне. В нем приняли участие более 6,6 тыс. военнослужащих, 130 танков и 50 вертолётов.

В частности, по улицам столицы проехали средние танки M4 Sherman, БМП Bradley, основные боевые танки Abrams, БТР Stryker.

«Наши солдаты, мы так гордимся вами. И позвольте мне сказать вам, как мы чтим и уважаем вас, во-первых, мы никогда не просим вас идти на войну без крайней необходимости. Во-вторых, когда мы просим вас начать войну, мы даем вам оружие и поддержку, необходимые для того, чтобы победить врага и вернуться домой в целости и сохранности», — отметил Вэнс.

В ходе мероприятия на огромных экранах демонстрировался фильм о создании армии США и победе над британцами в войне за независимость.