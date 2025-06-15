Делегация ХАМАС прибудет в Москву

Делегация ХАМАС под председательством замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком прибудет в Москву 16 июня на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация планирует провести переговоры в здании МИД РФ.

Муса Абу Мурзук возглавлял движение ХАМАС в период с 1992 по 1997 год.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ получает сигналы о проблемах по соглашению между ХАМАС и Израилем.