Минздрав Израиля назвал число погибших от ударов Ирана

Больницы Израиля приняли за минувшую ночь 385 человек, пострадавших после новой волны ударов Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

Согласно ее сводке, за сутки в стране погибли 12 человек, а в общей сложности с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, в Израиле насчитывается уже 15 погибших.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 - в состоянии средней тяжести, 298 - с легкими травмами. Еще 14 человек обратились за медпомощью из-за шокового состояния.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на своей территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.