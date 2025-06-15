В Иране заявили о задержании агентов «Моссада»
Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки «Моссад». Они готовили бомбы, мины и взрывчатку на территории Исламской Республики, сообщает ISNA.
Агентов задержали в провинции Альборз, недалеко от Тегерана.
«Задержаны два члена террористической группировки "Моссад", которые работали над созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронных устройств в Саводжболаге», — пишет агентство.
Ранее СМИ рассказали, что агенты «Моссада» до нападения Израиля на Иран создали секретные базы с дронами и ракетами в центральных регионах исламской республики.