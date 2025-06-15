МИД Ирана отреагировал на атаки Израиля на нефтяные объекты

Атаки Израиля по нефтегазовым районам Персидского залива могут привести к расширению войны. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует РИА Новости.

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«Нападение на Ассалуйе вчера является откровенной агрессией и очень опасным шагом. Перемещение боевых действий в регион Персидского залива — это стратегическая ошибка», — сказал министр.

Он предположил, что эта ошибка была намерено совершена для того, чтобы боевые действия распространились за пределами Ирана.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет после атаки на Иран вовлечь США в конфликт. Он назвал это неизбежным и добавил, что этого премьер Израиля добивался с самого начала.