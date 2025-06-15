Стали известны подробности дерзкой операции Моссада на территории Ирана

Оперативники израильской разведки Моссад на протяжении нескольких месяцев готовили операцию на территории Ирана. Агенты доставили в республику сотни дронов и прикреплённых к ним взрывчатых материалов, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. .

Собеседники газеты уточнили, что Израиль в течение нескольких месяцев тайно завозил в Иран детали для сотен квадрокоптеров с взрывчаткой — в чемоданах, грузовиках и контейнерах, а также боеприпасы, запускаемые с беспилотных платформ.

Специалисты на месте собирали устройства, распределяли их между командами.

Перед началом атаки группы диверсантов с помощью дронов нанесли удары по объектам инфраструктуры, комплексам ПВО, грузовикам, ракетам класса «земля-земля», нацеленным на Израиль.

Израильский военный на арабском обратился к населению Ирана

Операция была основана на «новаторском мышлении, смелом планировании и хирургическом вмешательстве передовых технологий, спецназа и агентов, действующих в самом сердце Ирана и полностью скрывающихся от глаз местной разведки», разъяснил источник.

Акция, по мнению экспертов, дала истребителям ВВС Израиля свободу действий над Ираном.

В результате, иранская программа ядерного обогащения была приостановлена, десятки систем противовоздушной обороны выведены из строя, а ведущие ученые-ядерщики и военачальники убиты.

Журналисты заметили, что иранские силовики оперативно отреагировали на операцию Моссада — в течение нескольких часов после начала атак военные задержали различные транспортные средства, задействованные для перевозки беспилотников.

Кроме того, 14 июня были арестованы жители Ирана, заподозренные в связях с израильской разведкой. По законам республики, им грозит смертная казнь.