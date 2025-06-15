Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет после атаки на Иран вовлечь США в конфликт. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Рано или поздно в него [конфликт между Ираном и Израилем] неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала», — сказал военный аналитик.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предупреждал, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну.

Израильский военный на арабском обратился к населению Ирана

Между тем Иран через посредников обратился к США с призывом оказать влияние на Израиль и остановить их удары по стране. Усилия к прекращению огня также предпринимает Саудовская Аравия.