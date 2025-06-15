Тегеран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Видео опубликовало агентство Tasnim в Telegram-канале.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. 200 израильских самолетов нанесли удары по ядерным и военным объектам. 14 июня атаки продолжились.

В результате получили повреждения площадки, задействованные в иранской ядерной программе, погибли 9 ведущих ученых-ядерщиков.

Аракчи пояснил, что Тегеран получил от США ряд сигналов о том, что Вашингтон не участвовал и не планирует участвовать в атаках. Он добавил, что Иран «не верит этому заявлению США, потому что наши доказательства показывают обратное».

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Министр уточнил, что личных сообщений недостаточно, США следует объявить о своем невмешательстве ясно и публично.

«Необходимо, чтобы правительство США четко изложило свою позицию и прямо осудило атаку на ядерные объекты. Это осуждается международным правом, и мы ожидаем, что правительство США продемонстрирует свою добрую волю в отношении ядерного оружия, осудив нападение на мирный ядерный объект и выйдя из этого конфликта», — подчеркнул глава ведомства.

Аракчи выразил надежду, что международное сообщество уделит конфликту достаточно внимания и выступит против действий Израиля.