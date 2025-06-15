Аракчи: Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на ядерные объекты
Тегеран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Видео опубликовало агентство Tasnim в Telegram-канале.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. 200 израильских самолетов нанесли удары по ядерным и военным объектам. 14 июня атаки продолжились.
В результате получили повреждения площадки, задействованные в иранской ядерной программе, погибли 9 ведущих ученых-ядерщиков.
Аракчи пояснил, что Тегеран получил от США ряд сигналов о том, что Вашингтон не участвовал и не планирует участвовать в атаках. Он добавил, что Иран «не верит этому заявлению США, потому что наши доказательства показывают обратное».
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Министр уточнил, что личных сообщений недостаточно, США следует объявить о своем невмешательстве ясно и публично.
«Необходимо, чтобы правительство США четко изложило свою позицию и прямо осудило атаку на ядерные объекты. Это осуждается международным правом, и мы ожидаем, что правительство США продемонстрирует свою добрую волю в отношении ядерного оружия, осудив нападение на мирный ядерный объект и выйдя из этого конфликта», — подчеркнул глава ведомства.
Аракчи выразил надежду, что международное сообщество уделит конфликту достаточно внимания и выступит против действий Израиля.