В МИД Ирана рассказали об упущенном шансе для ядерной сделки

На переговорах в Омане Иран собирался представить США предложения, которые могли привести к соглашению по ядерной программе. Однако переговоры были отменены после нападения Израиля. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Глава МИД Ирана выступил в эфире национального ТВ.

«Мы договорились, что на шестом раунде мы предоставим американской стороне свои предложения, которые могли бы привести к сделке», — сказал Аракчи.

В МИД также назвали условие для того чтобы Иран прекратил наносить ракетные удары по Израилю. Для этого Тель-Авив должен остановить агрессию в отношении Исламской Республики.

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В Тегеране также ожидают, что Вашингтон публично осудит удары Израиля по мирным ядерным объектам.

Накануне в МИД Омана сообщили, что отменены запланированные на 15 июня переговоры США и Ирана по ядерной программе.