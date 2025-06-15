“Гигантское прикрытие”: потрясающий отчет раскрыл правду о НЛО в “зоне 51”

Потрясающий отчет раскрывает правду о НЛО в знаменитой "зоне 51”. Как утверждается, теории заговоры НЛО вокруг Зоны 51 в Неваде были организованы Пентагоном для сокрытия секретной программы создания оружия.

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Согласно обзору министерства обороны США за 2024 год, американское правительство проводило преднамеренную кампанию дезинформации в эпоху холодной войны, доходя до распространения поддельных фотографий летающих тарелок среди жителей, пишет Daily Mail. В 1980-х годах полковник ВВС США якобы раздавал подделанные изображения НЛО посетителям близлежащего бара, утверждая, что они были сделаны в этом районе. Фотографии были быстро вывешены на стене, породив в обществе слухи о том, что на сверхсекретной базе размещались и изучались инопланетные технологии.

В отчете утверждается, что массовая кампания дезинформации была попыткой скрыть военные испытания, в том числе истребителей-невидимок, сообщает The Wall Street Journal.

"Зона 51", официально созданная в 1955 году, оставалась в основном в тени до 1989 года, когда разоблачитель Роберт Лазар появился на телевидении, отмечает Daily Mail. Он утверждал, что работал на секретном объекте близ Грум-Лейк, известном как "S-4", где производился обратный инжиниринг космического корабля пришельцев, что еще больше укрепило место "зоны 51" в истории НЛО.

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В отчете также говорилось, что высокопоставленные чиновники ВВС издевались над новыми командирами, информируя их о сфабрикованном сверхсекретном проекте под названием "Янки Блю", который предполагал изучение инопланетных кораблей.

После фальшивого инструктажа новобранцев предупредили, что им грозит тюрьма или даже смертная казнь, если они когда-либо раскроют эту информацию.

Подробности, подтверждающие, что "зона 51" служила испытательным полигоном для новейшего американского оружия, впервые были раскрыты в документе ЦРУ, рассекреченном в 2013 году. В докладе пояснялось, что во время холодной войны удаленная база в Неваде использовалась для испытаний таких самолетов, как самолет-разведчик U-2 и разведывательный реактивный самолет A-12, под завесой секретности.

Несмотря на эти факты, "зона 51" с тех пор превратилась в рассадник теорий инопланетного заговора, с постоянными слухами о разбившихся НЛО и внеземных вскрытиях, скрытых за заборами из колючей проволоки.

Новые заявления о сокрытии секретного оружия содержатся в отчете Управления по разрешению аномалий (AARO), целевой группы Конгресса при министерстве обороны, созданной для расследования упорных слухов о секретных правительственных проектах, связанных с инопланетными технологиями.

Шон Киркпатрик, первый директор AARO, был назначен правительством в 2022 году для расследования и придания смысла бесчисленным теориям об НЛО, циркулирующим по общественным и военным каналам. Он и его команда проанализировали сообщения об НЛО, относящиеся к 1945 году, и обнаружили несколько случаев, когда высокопоставленные военные чиновники вводили в заблуждение общественность и своих коллег.

Киркпатрик рассказал The Wall Street Journal, что он встречался с отставными военнослужащими ВВС, которые были проинформированы о проекте Yankee Blue. Новобранцам раздали фотографию чего-то похожего на летающую тарелку, которая была описана как антигравитационное маневрирующее транспортное средство.

И даже спустя десятилетия новость о том, что Yankee Blue была подделкой, ошеломила военнослужащих, вышедших в отставку, отмечает Daily Mail.

Только в 2023 году офис министра обороны США разослал по всей службе служебную записку с требованием немедленно прекратить эту практику.

Киркпатрик рассказал об этом тогдашнему президенту, директору национальной разведки Аврил Хейнс, которая также была ошеломлена. Говорили, что Хейнс настаивала на этом вопросе, задаваясь вопросом, как подобная практика могла продолжаться и не быть остановлена. Чиновник ответил:

"Мэм, мы знаем, что это продолжалось десятилетиями. Мы говорим о сотнях и тысячах людей. Эти люди подписали соглашения о неразглашении. Они думали, что это реально".

Пресс-секретарь министерства обороны США Сью Гоф подтвердила The Wall Street Journal, что AARO обнаружила сфабрикованные материалы, ложно представленные как часть секретных программ с участием инопланетян. Она сказала, что законодатели и представители разведки были проинформированы о результатах расследования.