Сейчас 80% жителей Великобритании не хотят видеть Кира Стармера на посту премьер-министра королевства, утверждает в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

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«Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством», — сказал отец предпринимателя.

12 июня Эррол Маск заявил, что Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению своей страной. По его словам, когда возникает какая-либо проблема, британский премьер отправляется в Давос, чтобы поговорить с людьми. Маск считает, что там глава кабмина получает инструкции о том, что делать дальше.

15 июня бизнесмен заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. По его словам, политик является неправильным выбором для Германии.