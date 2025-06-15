Экс-советник Пентагона предупредил о третьей мировой из-за войны с Ираном

Война с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!» — написал он.

Ранее стало известно, что США, несмотря на просьбы Израиля, отклонили запрос на присоединение к войне с Ираном. В последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу.

В США отреагировали на просьбу Израиля вступить в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты непричастны к последнему нападению Израиля на Иран, произошедшему в ночь на 15 июня. Вашингтон может легко заключить сделку между Ираном и Израилем, добавлял он.